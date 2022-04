Dubbelslag van supersub Bongonda hijst Racing in knotsgek spektakelstuk op kop van play-off 2

KRC Genk is minstens voor één dag leider in play-off 2. Racing versloeg in een knotsgek spektakelstuk KV Mechelen met 4-2, invaller Theo Bongonda eiste met twee goals de hoofdrol op.

Met Ito (terug uit schorsing), Munoz en Oyen bracht Bernd Storck in vergelijking met vorige week drie nieuwe namen aan de aftrap. Hrosovsky, Preciado en Bongonda verdwenen naar de bank.

Hoge Mechelse druk

De thuisploeg had het knap lastig met de hoge Mechelse druk, maar dwong uit een inworp wel de eerste kans af. Coucke weerde de volley van Thorstvedt met de vuisten.

Het was meteen ook de enige keer in het eerste kwart van de wedstrijd dat Genk met een tegengestelde loopbeweging een man vrij kreeg in de zone van de waarheid. De beste kans was niet toevallig voor de energieke bezoekers. Een tuimelperte van Munoz gaf Storm de tijd en ruimte voor een lage voorzet op Schoofs, Vandevoordt ranselde de deviatie knap uit zijn doel.

Daniel Munoz opende de score. — © Dick Demey

Assistenkoning Ito

Het leek alsof die waarschuwing Racing wakker schudde. De volgende tien minuten waren volledig voor de thuisploeg, die daardoor ook verdiend op voorsprong kwam. Oyen gaf het startsein door een te nonchalante Peyre af te drogen aan de hoekschopvlag. Zijn verrassend schot week ook nog eens af op een Mechelse voet, doelman Coucke imiteerde zijn maatje Vandevoordt met een topreflex.

Een minuutje later was het dankzij een snelle flankwissel wel prijs. Heynen bediende Ito, die meteen opende met de perfecte pass in de loop van Munoz. De Colombiaan werkte feilloos overhoeks af (1-0), zijn veertiende assist brengt een alweer indrukwekkende Ito naast Mercier op kop van de aangevers-ranking.

Hairemans hing de bordjes gelijk: 1-1. — © BELGA

Dol slot

In een heel boeiende wedstrijd schakelde KV Mechelen na de herneming opnieuw naar de hoogste versnelling. De scherpere bezoekers werden op het uur beloond met de verdiende gelijkmaker. Een minuut nadat hij gestuit werd door de deklat knalde Hairemans op aangeven van Mrabti de 1-1 hoog binnen.

Het was de aanzet tot een dolle slotfase, waarin vreugde en verdriet erg dichtbij mekaar lagen en vaak van kamp wisselden. Met Theo Bongonda in de hoofdrol. Eén week na Nemeth zocht en vond Bernd Storck immers een nieuwe supersub. De Genkse coach wisselde net als in Gent met succes. Hij zette de snelle Paintsil diep in de spits in plaats van Onuachu, Bongonda knalde de eerste assist meteen overhoeks raak.

Bongonda kroonde zich met twee goals tot matchwinnaar. — © Dick Demey

Keepers laten zich verrassen

Een misrekening van doelman Vandevoordt dreigde echter roet in het eten te gooien. De jonge keeper anticipeerde op een voorzet van Schoofs, die zijn Truiense stadsgenoot prompt klopte met een rechtstreekse vrijschop (2-2).

Maar de apotheose moest nog komen. Want ook Bongonda trof onverwacht raak op vrijschop. Hier ging doelman Coucke eveneens niet helemaal vrijuit, al trof zijn uiteenvallende muur minstens evenveel schuld (3-2).

De scherp ingevallen Paintsil trof in blessuretijd nog een vierde keer raak (4-2). De traditie blijft met een Genkse thuiszege tegen KV Mechelen overeind, Racing is in play-off 2 minstens één dag leider.

Paintsil legde de eindstand vast. — © BELGA

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, McKenzie, Lucumi, Arteaga – Ouattara, Heynen – Ito, Thorstvedt, Onuachu, Oyen.

KV MECHELEN: Coucke – Walsh, Peyre, Vanlerberghe, Bijker – Souza, Schoofs – Hairemans, Mrabti, Storm, Cuypers.

Vervangingen: 62’ Storm door Shved, 67’ Hairemans door Engvall, 69’ Ouattara en Thorstvedt door Hrosovsky en Paintsil, 78’ Onuachu door Bongonda, 81’ Bijker door Van Drongelen, 93’ Oyen door Sadick.

Doelpunten: 31’ Munoz 1-0, 60’ Hairemans 1-1, 80’ Bongonda 2-1, 84’ Schoofs 2-2, 88’ Bongonda 3-2, 94’ Paintsil 4-2.

Gele kaarten: 14’ Schoofs (trap op voet), 25’ Ouattara (late tackle), 70’ Cuypers (voetje laten hangen), 75’ Bijker (trekfout).

Scheidsrechter: Visser.

Toeschouwers: 14.201.