Bora-hansgrohe zet in op Wilco Kelderman in de Ronde van Italië

Kelderman eindigde in 2020 als derde in de Giro, achter de Britse winnaar Tao Geoghegan Hart en Hindley, die toen zijn teamgenoot was bij Team Sunweb, het huidige DSM. De 31-jarige Nederlander eindigde vorig jaar als vijfde in de Tour de France.

Kelderman, Hindley en Buchmann krijgen de Italianen Giovanni Aleotti en Cesare Benedetti, de Duitsers Lennard Kämna en Ben Zwiehoff, en de Oostenrijker Patrick Gamper mee. De Giro start op 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.