“Bewolkt met maxima rond 16°C, wel opletten voor hoge UV-waarde”

We kunnen maxima rond 15 à 16°C verwachten. Daarmee is het in feite ietwat aan de koele kant voor de laatste dag van de maand april. Wegens de toename van de bewolking koelt het in de loop van de namiddag bovendien licht af.

De wind waait nog steeds uit het noordoosten en doet het wat koeler aanvoelen.

In de nacht naar zondag zal het op de meeste plaatsen tot grondvorst komen. Op neushoogte blijft de temperatuur boven het vriespunt.

Bekijk hier de weersverwachting voor de komende dagen.