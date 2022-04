Keeper die betrokken zou zijn bij voorval met kaars van Johan Derksen: “Verbijsterd toen ik het hoorde”

Johan Derksen, de Nederlandse voetbalanalist en gewezen voetballer die zwaar onder vuur licht, vertelde dat hij op stap was met de keeper van Veendam en twee vrouwen toen hij een bewusteloze jonge vrouw penetreerde met een kaars. Die doelman, zo blijkt nu, dat was Dick Ploeger (67). Hij kan zich het vooral evenwel niet herinneren, zegt hij 51 jaar later.

Dick Ploeger kan zich niets bij het verhaal van Derksen voorstellen. “Want zo is hij niet. Ik hoorde een verhaal dat een beetje was aangedikt. Dit kon niet waar zijn. Die ervaring had ik niet. En later bleek ook dat het verhaal werd afgezwakt”, zo reageert hij bij AD.nl.

De inmiddels 67-jarige Dick Ploeger bevestigt wel dat hij en Derksen destijds veel met elkaar optrokken. Hij noemt het “een hele wilde tijd”.

“Dat kan ik wel beamen, ja. Maar het incident met de kaars kan ik me echt niet herinneren. Ik was verbijsterd toen ik het hoorde.”

Derksen ligt al de hele week zwaar onder vuur nadat hij dinsdagavond in Vandaag Inside op SBS6 op een nogal lacherige toon vertelde dat hij in het verleden een kaars tussen de benen van een dronken en bewusteloze vrouw heb gestoken. Hij was toen een jonge twintiger en in gezelschap van twee jonge vrouwen die hij niet kende en van de doelman van Veendam, zonder de naam van Dick Ploeger te noemen.

De anekdote werd door Derksen een dag later afgezwakt: de kaars zou niet ‘erin gestopt’ zijn, maar tussen de benen van de vrouw zijn gezet. Het Openbaar Ministerie is intussen een onderzoek gestart.

Ploeger neemt Derksen alleszins niets kwalijk, zegt hij vandaag in de Nederlandse media. “Ik kan me het geval niet herinneren. Ik zal dat ook zo aan de politie vertellen als ze me zouden willen verhoren.”

Derksen zou donderdagavond excuses aanbieden, maar heeft dat uiteindelijk niet gedaan. Vrijdag is beslist dat het tv-programma op SBS6 per direct wordt afgevoerd.

