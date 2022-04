Advocaten Reuzegommers reageren op stopzetting proces Sanda Dia: “Voor mijn cliënt is dit een opdoffer”

De familie van Sanda Dia, die eind 2018 overleed na een doop van studentenclub Reuzegom, heeft beslist het proces voor onbepaalde duur te laten stopzetten. Zij tekenen beroep aan tegen een beslissing van de rechtbank die op het zittingsblad van maandag werd genoteerd. Op dat zittingsblad zou namelijk genoteerd zijn dat de feiten gepleegd vanaf het wekken van de schachten in Leuven op 5 december 2018 tot aan het vertrek richting Vorselaar niet aan de beoordeling van de rechtbank werden voorgelegd. Een punt dat de voorzitter tijdens de eerste twee zittingsdagen al opwierp voor debat. Maar door die beslissing op het zittingsblad heeft de rechter de facto dus al een onherroepelijke beslissing genomen, klinkt het bij de burgerlijke partij.

LEES OOK. Advocaten van familie Sanda Dia laten proces stilleggen

“Als jurist moet je begrip opbrengen wanneer een tegenpartij zoiets beslist”, zegt meester Louis De Groote, advocaat van preses J.J. (25) “Zaadje”. “De reden voor de demarche heeft mijns inziens minder te maken met de zoektocht naar de waarheid, zoals nu ingeroepen wordt, maar wel met het onomkeerbare karakter van de beslissing van de rechtbank. Ondanks haar beslissing kon de rechtbank wél nog perfect uitspraak doen over het onterend karakter van de handelingen die zich op 3 en 4 december 2018 te Leuven zouden hebben voorgedaan én over dag twee van de doop (aan de blokhut). Spijtig dat men dit vergeet te vermelden.”

“Niet te vergeten dat de aangevochten beslissing van 25 april 2022 er gekomen is na alle ondervragingen van de beklaagden en de twee andere slachtoffers. Deze gebeurden erg grondig en gingen wel degelijk over de doop van bij het begin tot aan het noodlottige einde”, zegt hij. “Langs de zijde van mijn cliënt is het nieuws van de vertraging in elk geval een opdoffer. Hij heeft vanaf de eerste dag open kaart gespeeld en vervolgens 3,5 jaar de gerechtelijke procedure lijdzaam ondergaan. Dit aan de vooravond van de pleidooien moeten vernemen, na een vordering van 50 maanden gevangenisstraf aangehoord te hebben, komt natuurlijk binnen. Zonder op enige manier de vergelijking te willen maken met het leed van de nabestaanden natuurlijk. We kunnen alleen maar hopen op een snelle voortgang in het belang van alle partijen.”

“Gehoopt lot te kennen”

Ook meester Frédéric Thiebaut, advocaat van Reuzegommer B.L. (27) “Rustdag”, betreurt dat het proces opnieuw vertraging oploopt. “Mijn cliënt neemt nota van het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beslissing van de rechtbank van maandag 25 april. Zoals dat geldt voor de verdediging moet ook de burgerlijke partij de proceduremiddelen kunnen aanwenden die zij nodig acht”, klinkt het in een reactie. “Mijn cliënt betreurt anderzijds dat de pleidooien mogelijk niet kunnen plaatsvinden, aangezien hij had gehoopt om eindelijk, na al die jaren, zijn visie over de zaak te kunnen geven en binnen afzienbare tijd zijn lot te kennen.”

(phu, sgg)