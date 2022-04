Bree

Wie de Nederlandse versie van de musical ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’ wil zien, moet daarvoor naar Bree afzakken. Regisseur Serge Dessers van Samaritan Musical Productions: “We kregen als enige in de Benelux een go van schrijversduo Andrew Lloyd Webber & Tim Rice om dit spektakel te brengen.”