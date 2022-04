Autobestuurders die te snel rijden, maken de schoolbuurt in Schimpen onveilig. Daarom kropen de kinderen zelf in hun pen. — © DJ

Hasselt

“Beste politie, ik doe deze mail omdat de mensen bij onze straat te snel rijden.” Dat stuurde de 11-jarige Idris naar de politiezone LRH. Ook zijn klasgenootjes van Kindcentrum Straal, de kleuter- en basisschool in Schimpen, kropen in hun pennen om de verkeersproblemen in de schoolbuurt aan te kaarten bij de stad en de politie.