David Silva doet er bij Real Sociedad nog een jaartje bij

David Silva heeft zijn eind dit seizoen aflopende contract bij de Spaanse subtopper Real Sociedad, waar hij momenteel ploeggenoot is van Rode Duivel Adnan Januzaj, tot medio 2023 verlengd, zo maakte de club vrijdag bekend.

De intussen 36-jarige David Silva werd in de zomer van 2020 door de Basken naar San Sebastian gehaald. De voormalige international kwam toen transfervrij over van Manchester City, waar hij tien jaar lang het mooie weer had gemaakt.

Met Silva won Manchester City vier Premier League-titels, vijf League Cups en twee FA Cups in 436 wedstrijden, met 60 doelpunten op zijn naam. Maar ook bij Real Sociedad speelt hij nog een rol, met dit seizoen tot nu toe 29 duels, één doelpunt en vier assists, in alle competities samen.