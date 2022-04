CD&V-boegbeeld Isabelle Thielemans en GOED-burgemeester Mario Borremans stappen samen naar de kiezer in 2024. — © ZB

Heusden-Zolder

CD&V Heusden-Zolder trekt niet meer met een eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 en bundelt de krachten met lokale partij GOED. Zullen we deze trend straks in meer steden en gemeenten zien?