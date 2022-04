Na 3 jaar weer verbroederen tussen nationaliteiten op Europees muziekfestival voor de jeugd

Na twee online edities kan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Pelt opnieuw fysiek doorgaan. Een vijftigtal jeugdkoren uit heel Europa zakken naar Neerpelt af om het beste van zichzelf te geven tijdens juryconcerten en optredens. De 70ste editie staat meer dan ooit in het teken van verbroedering. Met een oorlog die woedt op het Europese continent willen ze in Pelt dit weekend de vredesboodschap luider dan ooit laten klinken.