Drama in WK-clash tussen snookericonen: Ronnie O’Sullivan met “beste twee ballen ooit”, John Higgins vloekt op zwarte bal

O’Sullivan en zijn Schotse generatiegenoot begonnen vanaf nul aan de derde sessie, bij een tussenstand van 4-4. De zesvoudige wereldkampioen had er zin in en begon met een break van 73 om voor het eerste op voorsprong te komen. Daarna was het echter opnieuw aan Higgins (die eerder nog veel ongeluk kende), waarna alles opnieuw te herdoen was bij 6-6.

Vervolgens was het echter al ‘The Rocket’ wat de klok sloeg. Higgins kwam wel een paar keer aan tafel, maar miste onder andere een ogenschijnlijk makkelijke zwarte bal in het zestiende frame. Een frame dat ‘The Wizard of Wishaw’ uiteindelijk zou verliezen… op de zwarte bal.

Tussendoor zorgde O’Sullivan ook nog voor een briljant moment. De zesvoudige wereldkampioen potte eerste een bijzonder moeilijke rode bal, maar kwam niet goed uit op zwart. Geen probleem voor ‘The Rocket’, die met veel effect de bal toch in het netje kreeg. “Voor mij de twee beste ballen ooit op een WK”, aldus analist en ex-profspeler Alan McManus (video vanaf 0:29).