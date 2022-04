The Charming Dancers brengen ambiance in Kuringen

Dansgroep The Charming Dancers heeft een optreden gegeven in de tent op de paardenmarkt in Kuringen.

The Charming Dancers doen iedere dinsdag van 15 tot 17 uur aan line dance in de sporthal van Kuringen. Ze werden uitgenodigd om meerdere dansen te demonstreren in de tent van de paardenmarkt.Ook op 28 augustus zullen The Charming Dancers weer hun beste beentje voorzetten om ambiance te brengen in Kuringen. Iedereen mag dan mee dansen.