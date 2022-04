Ronde van Asturië: Simon Yates maakt favorietenrol meteen waar

De Ronde van Asturië is een wedstrijd waar traditioneel flink wat moet geklommen worden, maar de winnaar van vorig jaar, Nairo Quintana, stond vrijdag niet aan de start. De Colombiaan herstelt volgens zijn team Arkéa-Samsic nog van de gevolgen van een val in de Ronde van Turkije. Simon Yates, in zijn laatste voorbereiding op de Ronde van Italië, was de bekendste naam op de startlijst.

Met vijf gecategoriseerde beklimmingen was de 168 kilometer lange openingsetappe tussen Oviedo en Pola de Lena meteen een flinke kluif, en de ploeg van Yates toonde al op de eerste dag zijn ambitie door de vroege vlucht van vijf schier onbekende renners te neutraliseren en het peloton nadien nog verder uit te dunnen. Op de laatste heuvel nam Yates zelf zijn verantwoordelijkheid, en reed hij van de rest weg.

De Italiaan Vincenzo Albanese won veertien seconden na de aankomst van Yates de sprint voor de tweede plaats, de Fransman Alexis Vuillermoz werd derde. Yates is uiteraard ook de eerste leider in het algemene klassement. Er kwamen geen Belgische ploegen of renners aan het vertrek in Asturië.