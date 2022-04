Noor Vidts opent haar zomerseizoen zondag in Jambes

Het wordt voor Vidts een eerste wedstrijd sinds ze in maart goud won op het WK indooratletiek in Belgrado. Haar grote doelen deze zomer zijn het WK in Eugene in juli en het EK in München in augustus. Bedoeling is om tevoren nog een zevenkamp af te werken, maar Vidts heeft nog niet beslist welke dat moet worden.

In het hoogspringen treft Vidts zondag de zeventienjarige belofte Merel Maes, die een persoonlijk record heeft van 1m88. Vidts heeft een persoonlijk record van 1m84.