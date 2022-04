Tennisicoon Boris Becker moet effectief achter de tralies na uitspraak in zaak rond 19 aanklachten

“Boem Boem Becker” werd in juni 2017 failliet verklaard, maar hij zou daarna zijn verplichtingen bij het aflossen van zijn schulden niet zijn nagekomen. De ex-tennisser moest zich voor 24 vergrijpen op de Britse faillissementswetgeving verantwoorden. Voor vier aanklachten werd hij begin april schuldig bevonden, voor de twintig andere werd hij vrijgesproken.

Zo probeerde hij onder meer te verhinderen dat de curator toegang kreeg tot zijn bezittingen. Hij zou eigendommen ter waarde van 2,1 miljoen euro verborgen hebben gehouden. De Duitser, die sinds 2012 in het Verenigd Koninkrijk woont, ontkende alle aantijgingen en beweerde zelfs dat hij had meegewerkt met de curator die zijn vermogen moest veiligstellen, en dat hij zelfs zijn trouwring had aangeboden.

Na zijn tenniscarrière kwam de voormalige nummer één ter wereld, ondanks een geschat vermogen van ongeveer 170 miljoen euro, in financiële problemen. Die kwamen er onder meer na dure echtscheidingsprocedures en verschillende buitensporige beleggingen.

Becker had maximaal zeven jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Zijn advocaat pleitte nog voor een voorwaardelijke straf “omdat zijn cliënt al genoeg vernederd is geweest en zijn reputatie aan flarden is”. De rechter volgde die vraag echter niet en veroordeelde Becker tot 2,5 jaar gevangenisstraf, waarvan hij al zeker de helft volledig moet uitzitten. Het is nog onduidelijk of de ex-tennisser in beroep gaat tegen het vonnis.

De Duitser won in zijn tenniscarrière zes grandslamtitels, waaronder drie keer Wimbledon. De voorbije jaren fungeerde hij als commentator bij tennistoernooien voor de BBC en was hij ook een tijdlang coach van Novak Djokovic, de Servische nummer één ter wereld.