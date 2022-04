Vrijdag werd de attractie voorgesteld in het bijzijn van burgemeesters Steven Matheï (CD&V) en basiscommandant Koen Vanheste . — © gvb

Peer

Een gevechtspiloot die met zijn straaljager gecrasht is in de bossen van Grote-Brogel. Dat is het fictieve plot van een nieuwe speurtocht van de militaire vliegbasis van Kleine-Brogel. Zo willen ze kinderen en jongeren warm maken voor defensie.