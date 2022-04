De Dageraad on the Road

Katrien Treunen: “Dag 5, de laatste dag ! Een dag om onze jongens en meisjes in de watten te leggen en in de spotlight te zetten. Na het ontbijt in het Lakeside hotel vertrokken we met de bus terug richting Kortessem. Het vooropgestelde uur van aankomst werd wat verlaat door een file maar tegen 13u30 waren we terug in Kortessem om daar voor de laatste keer terug op de fiets te springen om naar school te fietsen. Onder luid applaus werden we onthaald door ouders en familieleden, medeleerlingen, sponsors en sympathysanten. Je zag dat ze hiervan onder de indruk waren, ze genoten zichtbaar. Tijdens de receptie werden al de jongens en meisjes naar voor geroepen en kregen zij een aandenken overhandigd door de peter van het project, de sponsors, de schepen en leden van de schoolraad. Allemaal heel mooie momenten ! Bedankt Gino Hoebers en Ron Leten om jullie schouders mee onder dit project te steken en ons de ganse week mee te begeleiden. We kunnen zeggen dat dit een unieke ervaring geweest is waarbij iedereen zijn/haar grenzen heeft verlengd ! Tijdens het fietsen zijn er dan ook al plannen gesmeed om nog veel van deze projecten te doen. Het wordt dus zeker vervolgd !!! (rapo)