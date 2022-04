Conservatief Brits parlementslid geschorst omdat hij porno keek in het parlement

Een conservatief Brits parlementslid is door zijn partij geschorst omdat hij op zijn smartphone naar porno zou hebben gekeken in het Britse Lagerhuis. Er loopt intussen een onderzoek.

De beschuldigingen waren deze week aan het licht gekomen. Een aantal vrouwelijke parlementsleden had gezien hoe een collega tijdens een vergadering naar porno aan het kijken was. Aanvankelijk werd er geen naam genoemd.

Uiteindelijk blijkt het om de 65-jarige Neil Parish te gaan. Hij heeft zichzelf na de beschuldigingen gemeld bij de bevoegde commissie, aldus een woordvoerster van de conservatieve partij vrijdag. Parish zou uit zijn parlementaire functie worden ontzet in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

De 65-jarige Parish zit sinds 2010 in het Lagerhuis voor het kiesdistrict Tiverton en Honiton in het graafschap Devon. Hij is voorzitter van de commissie milieubeheer en landbouw. Voordien was hij lid van het Europees Parlement.

Premier Boris Johnson heeft zijn verontwaardiging geuit over het voorval en heeft het gedrag als “volstrekt onaanvaardbaar” bestempeld.