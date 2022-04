Molwatcher Samina heeft tunnelvisie: “Je moet niet Spaanstalig zijn om dat te begrijpen”

In Duitsland slaagde Samina Carremans (43) er niet in om mol Lennart te ontmaskeren. Dit seizoen speurt ze vanuit Houthalen naar de saboteur als onze Molwatcher.

“Het is nogal een seizoen!” Na eerder al het vertrek van Nele en mol Philippe, moest ook Anke opgeven door gezondheidsproblemen. Ze liep een dubbele elleboogbreuk op. “Dat moet heel veel pijn gedaan hebben. Niet alleen fysiek, maar ook omdat ze op zo’n manier moest vertrekken. Ze is ervan overtuigd dat ze op het juiste spoor zat. Voor mij was Anke een potentiële winnares. Ik heb haar nooit verdacht als mol. En gelukkig maar, want als zij de mol was geweest, was het gedaan geweest.”

© Play4

Nu blijven ze nog met vier over. Is Yens nog altijd jouw hoofdverdachte?

“Ja! Ik heb er mijn zinnen opgezet, dus het zou ook wel kunnen dat ik nu last heb van tunnelvisie. (lacht) Maar vorige week deed hij toch weer rare dingen. Yens kan Spaans, maar toch was hij niet zeker over de score van de voetballertjes. Je hoeft echt niet Spaanstalig te zijn om siete-dos (7-2) te begrijpen. Tijdens het telefoongesprek met Uma en Manu deed hij alsof zij niet veel moeite deden, maar hij gaf hen niet de kans om belangrijke info door te geven. Bij het klifspringen denk ik dat hij pech had bij het draaien aan het rad. Hij wist dat Sven hem niet zou geloven en belandde op het geld. Of hij daar nu loog of de waarheid zei, het zou altijd in zijn nadeel spelen. Doordat hij daar geld heeft verdiend, komt hij misschien minder verdacht over. Maar ik denk dat hij vanbinnen toch gevloekt heeft.”

© Play4

Dus je bent 100% zeker: Yens is de mol?

“Ik zou ook nog op Uma durven inzetten. Die valt toch steeds meer op. Iedereen weet toch dat Ernie de banaan in zijn oor had? En ik vond dat ze bij het poetsen van de beeldjes niet erg haar best deed. Bij die proef met de tijdlus maakte het volgens mij ook niet uit in welke positie je zat. Overal viel te mollen.”

© Play4

“Als Manu de mol is, zou ik echt verschieten. Ik zie het gewoon niet. En Sven heb ik heel lang verdacht, maar toch … Hij is verschillende keren echt duidelijk voor het geld gegaan. Dat is geen mollengedrag.”

Iedereen heeft met de tatoeage van de banaan alvast een extra herinnering aan het avontuur.

“Dat zou ik nooit gedaan hebben! Zelfs niet onder groepsdruk. Maar ja, ik ben ook al wat ouder hé. En hoe zeggen ze dat? Het verstand komt met de jaren.” (lacht)

‘De Mol’, Play4, 19.55 uur