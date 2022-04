Jasper Philipsen was vorig jaar de snelste in de straten van Frankfurt. — © BELGAIMAGE

Na een welverdiende pauze hervat Jasper Philipsen (24) zondag de competitie in Eschborn-Frankfurt, de semiklassieker in en rond Frankfurt die traditiegetrouw op 1 mei wordt verreden. Philipsen won er vorig jaar bij zijn eerste deelname, “maar zonder specifieke voorbereiding wordt het deze keer erop of eronder.”