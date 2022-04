Céline Dion moet Europese tour met Belgische halte uitstellen vanwege gezondheidsproblemen

Haar gezondheid blijft haar parten spelen, en dus moet Céline Dion (54) nu ook het Europese luik van haar ‘Courage world tour’ uitstellen. Opnieuw, want de drie shows in het Antwerpse Sportpaleis waren eerder al uitgesteld vanwege corona. “Ik ben al een beetje aan de betere hand, maar ik ben er nog niet”, zegt ze in een persstatement.

“Het spijt me zo dat we onze tourplannen voor Europa nog een keer moeten veranderen. Eerst moesten we een nieuwe datum zoeken vanwege de pandemie, nu zijn het mijn gezondheidsproblemen die ons tot uitstel dwingen”, vertelt Dion. “Ik ben wat aan de betere hand, maar ik ondervind nog altijd een aantal spasmen. Ik moet in topvorm zijn als ik op het podium stap. Eerlijk gezegd kan ik niet wachten, maar ik ben er nog niet. Ik doe mijn uiterste best om terug te komen op het niveau waar ik moet zijn zodat ik me honderd procent kan geven, want dat verdienen jullie.”

De shows op 3, 4 en 6 september 2022 worden uitgesteld naar 17, 18 en 20 september 2023. De tickets blijven geldig. De eerste twee shows zijn volledig uitverkocht, voor het concert op 20 september zijn nog kaarten.

Niet het eerste afstel

Dion sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. In oktober vorig jaar moest ze haar nieuwe shows in Las Vegas in november en januari uitstellen. Ook toen al was er sprake van “ernstige en aanhoudende spierkrampen”. Ze mocht toen zelfs niet repeteren voor haar nieuwe shows. De ‘Courage’-wereldtournee was al 52 shows ver, nog voor de pandemie in maart 2020 uitbrak. Normaal moest ze op 9 maart 2022 opnieuw van start gaan met het Noord-Amerikaanse luik, maar ook die werden in januari uitgesteld.

“Ik had gehoopt dat ik nu wel genezen zou zijn”, zei ze toen. “Maar ik zal geduldig moeten zijn en de behandeling die mijn dokters voorschrijven moeten volgen. Er gaat heel wat organisatie en voorbereiding gepaard bij onze shows, dus moeten we nu al een beslissing nemen die onze plannen voor over twee maanden beïnvloeden. Ik ga zo blij zijn om volledig gezond te zijn. Ondertussen ben ik erg geraakt door alle aanmoedigingen die iedereen me stuurde op sociale media. Ik voel jullie liefde en steun en het betekent zoveel voor mij.”