Patrick Bevin houdt Ethan Hayter van derde etappezege in Ronde van Romandië

De derde rit in lijn in de Ronde van Romandië leverde opnieuw een massasprint op. Daarin was Patrick Bevin op een groot verzet de beste. De Nieuw-Zeelander verschalkte onder meer Ethan Hayter en leider Rohan Dennis. Die laatste deed wel een goede zaak in het algemeen klassement door nog bonificatieseconden te pakken.