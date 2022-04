Onze tv-tips: een CIA-agente, een supermens en psychische problemen

In Mijn Hoofd

Canvas, zo, 21.55u

Met vier pakkende verhalen geeft deze documentaire een eerlijke inkijk in leven met een depressie. Getuigen Evangeline, Jelle, Peter en Erika vertellen zonder schroom hoe het hun leven ontwricht(te), over de weerbaarheid die ze aan de dag moesten leggen om uit het dal te klimmen en over de oplossingen die ze hebben gevonden om hun geestelijke gezondheid in balans te brengen. Hun verhalen worden aangevuld met expertise van psychologen.

Salt

VTM, za, 22.30u

Evelyn Salt is een CIA-agente, die ervan wordt beschuldigd een Russische spion te zijn die van plan is de president van Rusland te vermoorden. Wanneer ze op de vlucht slaat, komen al haar vaardigheden en haar verleden als geheim agente goed van pas. Salt is een actiefilm waarbij de kijker vaak op het verkeerde been wordt gezet en er de hele film een sfeer van paranoia en ijzingwekkende spanning hangt. Hadden we al gezegd dat Angelina Jolie de hoofdrol speelt?

Venom

VTM2, za, 20.25u

Journalist Eddie Brock ontdekt een geheim project waarbij gebruikgemaakt wordt van een buitenaards wezen om supermensen te maken. Zelf raakt hij erbij betrokken als een van de wezens zijn lichaam overneemt. Wetenschap stelt eisen om bepaalde doelen te bereiken, maar vanaf wanneer is het ethisch gezien niet meer oké? Wat kan en kan niet, daar gaat de film over. Voor fans van het superheldengenre was de hoofdrol van Tom Hardy een aangename verrassing. (tove)