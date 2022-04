Paus roept op tot “nieuwe start” in de strijd tegen kindermisbruik in de Kerk

Paus Franciscus heeft vrijdag aan de pontificale commissie voor de bescherming van minderjarigen gevraagd om hem jaarlijks een verslag te schrijven over de strijd tegen kindermisbruik in de Kerk. Hij roept op tot een “nieuw begin”.

Na decennia van kindermisbruik werd in 2014 een kerkelijke commissie opgericht om dat probleem aan te pakken. “Misbruik, in welke vorm dan ook, is onaanvaardbaar. Seksueel misbruik van kinderen is bijzonder erg, omdat het een aanslag is op de zuiverste vorm van leven.”

De paus is tevreden met dalende trend van het aantal aanrandingen door geestelijken, maar vraagt de commissie om een jaarlijks verslag om te kunnen beschikken over “betrouwbare informatie over welke acties er ondernomen worden en wat er moet veranderen”.

Hij waarschuwt ook dat “als er geen vooruitgang geboekt wordt, gelovigen hun vertrouwen in de Kerk zullen blijven verliezen” en nodigt de commissie uit om de beste methoden voor te stellen in de strijd tegen kindermisbruik, “in gedachten houdend dat gerechtigheid en preventie elkaar aanvullen”.

Hij verwijst in het bijzonder naar de nieuwe ‘grondwet’, waar de regering van het Vaticaan negen jaar aan werkte, die in juni van kracht wordt. De tekst voorziet de integratie van de commissie in het ministerie dat toezicht houdt op het onderzoek naar seksueel misbruik door geestelijken. Hierdoor wordt de commissie een volwaardig onderdeel van de Romeinse Curie, de regering van het Vaticaan.

“De belangrijkste stappen werden genomen, maar er is nog veel werk aan de winkel.” Hij benadrukt dat de grondwettelijke tekst “een nieuwe start” belichaamt. In reactie op critici van de nieuwe grondwet, zegt hij de onafhankelijkheid van de commissie binnen de Curie te verzekeren.