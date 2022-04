Lommelaar krijgt vijf jaar cel nadat dochter “verkrachtingsgeheimpje” onthult

Een vijftiger uit Lommel moet voor vijf jaar naar de gevangenis nadat hij zijn dochtertje vier jaar lang misbruikte. Ook randde hij een volwassen vrouw aan. De man had het met zijn dochter altijd over “ons geheimpje” totdat ze jaren later naar de politie stapte.

Het misbruik begon toen het meisje amper zeven jaar was en zou vier jaar duren. Als zijn vrouw om 6 uur naar haar werk vertrok, kwam zijn dochtertje bij hem in bed liggen. “Om moezie, moezie te doen”, zei hij tegen haar. Het slachtoffertje moest allerhande seksuele handelingen uitvoeren. Hij zei haar dat ze erover moest zwijgen. Omdat het ‘hun geheimpje’ was. Zelf ontkende de vijftiger de seksuele handelingen. Iets wat de rechtbank niet geloofwaardig achtte. Ook al omdat hij het had over ‘hun geheimpje’. Pas toen haar grootvader de Lommelaar aanmaande om te stoppen met het dochtertje mee te nemen naar bed, eindigde alles. Jaren later, toen het meisje volwassen werd, randde hij haar aan. Net zoals een andere jonge vrouw in 2020 waarna alles aan het licht kwam. In Whatsapp-berichten verontschuldigde de dader zich. De Lommelaar moet nu voor vijf jaar naar de cel en speelt eveneens voor vijf jaar zijn rechten kwijt. Hij draait op voor de proceskosten van 720 euro. Aan de burgerlijke partijen moet de man een vergoeding van net geen 8.000 euro betalen. (GeHo)