Stijging van elektriciteitsprijs voor gezinnen het hoogst in Brussel

De vergelijking vond plaats tussen de prijzen van februari 2021 met die van februari 2022. Voor de huishoudens in Brussel komt ACER uit op een stijging met 99 procent (in cent/kWh). Het gaat om de sterkste stijging van alle 27 hoofdsteden, ver voor Amsterdam (64 procent) of Parijs (13 procent). De gemiddelde toename van de kleinhandelsprijs bedroeg 30 procent (65 procent voor gas).

Het rapport komt er op vraag van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Die had het agentschap in oktober de opdracht gegeven dieper in te gaan op de voor- en nadelen van de manier waarop de groothandelsmarkt georganiseerd is, maar ook om aanbevelingen te doen om de werking te verbeteren. De vraag kwam er uit bezorgdheid om de forse stijging van de energieprijzen, die naderhand nog omhoog gingen door de Russische oorlog in Oekraïne.

Het agentschap merkt evenwel op dat zijn ambities verder reiken dan de huidige problemen. Het gaat na of de manier waarop de markt vandaag functioneert, de groene ambitie van de EU in de hand werkt. Globaal vindt ACER het niet nodig van een volledig wit blad te herbeginnen. De huidige crisis is immers niet te wijten aan een slechte werking van de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Sterker nog: die heeft er zelfs voor gezorgd dat de crisis in zekere mate getemperd wordt, luidt het. Wel zijn aanpassingen op lange termijn nodig om de ambities op het vlak van decarbonisering te begeleiden.