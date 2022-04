Waarom de boeman van Delfine Persoon zaterdagavond “de strafste kamp ooit in het vrouwenboksen” vecht

Amper een week nadat Tyson Fury en Dillian Whyte het Wembleystadion tot de nok vulden, staat er alweer een historische bokswedstrijd op het programma. Katie Taylor, de boeman van Delfine Persoon, neemt het zaterdagavond in “de strafste kamp ooit in het vrouwenboksen” op tegen de Puerto Ricaanse Amanda Serrano. Het is bovendien de allereerste vrouwenwedstrijd ooit die de affiche topt in Madison Square Garden.