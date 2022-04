Laura Meynckens (r): “Vorige zondag was het net niet. Nu misschien net wel.” — © Dick Demey

Gent of LVL Genk. Eén van die twee kroont zich zondag in de belle tot de nieuwe landskampioen bij de vrouwen. Het thuisvoordeel is voor favoriet Gent, maar LVL en speerpunt Laura Meynckens gaan ook vol voor de titel.