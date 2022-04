Gezin veroorzaakt chaos en paniek op luchthaven door ‘souvenir’ mee te nemen

Een Amerikaans gezin heeft de voorbije week genoten van vakantie in Israël en keerden gisteren terug naar huis. Maar een ‘aandenken’ dat de kinderen gevonden hadden toen de familie de Golanhoogten bezocht, veroorzaakte paniek en chaos in de luchthaven van Tel Aviv. Het souvenir was dan ook een onontplofte bom die ze hadden opgeraapt in het heuvelachtig grensgebied dat bezet wordt door het Israëlische leger. “Ze hadden het projectiel in een plastic zakje gewikkeld”, klinkt het op Twitter. “Daarmee was het niet minder levensgevaarlijk.”