Een goeie drie minuten volle gas gaan: Anna Henderson klopt Demi Vollering in ultrakorte proloog Festival Elsy Jacobs

Het Festival Elsy Jacobs is al jaren een belangrijke wedstrijd voor het vrouwenpeloton, maar op last minute-startster Demi Vollering na gaven de belangrijkste namen na een lang klassiek voorjaar deze keer forfait. Met Valerie Demey, Sara Van de Vel, Fien Delbaere en Lara Defour kwamen er vrijdag vier Belgische rensters aan de start van de amper 2,2 kilometer lange proloog in Cessange.

Vollering, vorig jaar nog primus in Luik-Bastenaken-Luik, mocht dan wel de grootste naam zijn die van het startpodium rolde, maar in de uitslag moest ze dus één renster voor zich dulden: de 23-jarige Britse Henderson, die bij Jumbo-Visma doorgaans in dienst rijdt van Marianne Vos, won met een tijd van 3:09. De Italiaanse Silvia Persico, de nummer drie van het WK cyclocross in Fayetteville, eindigde als derde op 0:04.

Henderson is uiteraard ook de eerste leidster. Geen van de Belgische deelneemsters eindigde in de top dertig.