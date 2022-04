Britse miljardair en INEOS-topman Jim Ratcliffe wil na koersploeg ook voetbalclub en doet bod op Chelsea

Tot nu toe hadden zich drie partijen aangeboden om de Blues te kopen van de Russische miljardair, met biedingen rond de 2 miljard pond. Dat zijn Sir Martin Broughton, Los Angeles Dodgers mede-eigenaar Todd Boehly and Boston Celtics mede-eigenaar Stephen Pagliuca.

Het bod van Ratcliffe zou daar onder liggen. De 69-jarige Brit zou 1,75 miljard pond (2,1 miljard euro) investeren in de club over een periode van tien jaar. Een extra 2,5 miljard pond (5 miljard euro) zou naar een fonds voor de oorlogsslachtoffers uit Oekraïne gaan.

“Dit is een Brits bod voor een Britse club”, klinkt het in een statement. “We zullen investeren in Stamford Bridge, zodat het een topstadion wordt voor Chelsea. We zullen ook blijven investeren in het team, zodat het een ploeg blijft met wereldvoetballers. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen.”