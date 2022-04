Heisa in Belgisch hockeyland: topclub Leopold voelt zich “vernederd” door beslissing federatie en gaat in beroep

Leopold voelt zich “vernederd” na de beslissing van het Controlecomité van de nationale federatie (KBHB) om de hockeyclub forfaitnederlagen op te leggen voor de wedstrijden waarin de Argentijnse spelers Federico Monja en Agustina Albertarrio meespeelden. In een persbericht meldt de club akte te nemen van de beslissing, die het beschouwt “als een groot onrecht”. Leopold zal “alle mogelijke rechtsmiddelen” aanwenden en gaat in beroep.

Leopold wordt onregelmatigheden verweten bij het gebruik van toeristenvisa voor Monja en Albertarrio. Zij zouden vergoedingen in natura gekregen hebben, wat het reglement niet toelaat. Door het verlies van 17 punten voor de groene tafel grijpt het mannenteam naast de play-offs, het moet zo aantreden in de barrages tegen degradatie. De vrouwen van de club uit Ukkel degraderen, ze mogen niet in actie komen in de barrages voor het behoud.

“Deze beslissing wordt beschouwd als een diep onrecht en een vernedering door alle spelers, coaches, staf, bestuurders, leden en vele supporters van onze club, die de waarden, principes en ethiek aanhangen die binnen onze club heersen”, zo klinkt het. “Zij zijn allen geschokt en gekrenkt door de beschuldigingen die zijn geuit na een onderzoek en een tuchtprocedure die de meest elementaire beginselen van het recht op verdediging en een goede rechtsbedeling met voeten hebben getreden.”

© BELGA

In zijn uitspraak deelde het Controlecomité mee dat zijn beslissing uitvoerbaar is, ook al wordt er beroep aangetekend. Dat betekent dat de halve finales van de play-offs bij de mannen dit weekend zullen plaatsvinden zonder Leopold. De club geeft aan geen civielrechtelijke stappen te zullen ondernemen en “het algemeen belang van het Belgisch hockey” te laten primeren, maar Leopold legt zich niet neer bij de beslissing.

“De eer en de reputatie van de club zijn op onrechtvaardige en willekeurige wijze in het geding gebracht en Leopold - dat nooit de bedoeling heeft gehad de regels te omzeilen - is van plan ervoor te zorgen dat zijn rechten op dezelfde wijze worden geëerbiedigd als de resultaten en de rangschikking die op het veld op verdienstelijke wijze zijn behaald. Wij zullen alle beroepsmogelijkheden gebruiken en zullen binnen de gestelde termijn beroep aantekenen tegen het besluit.”