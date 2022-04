INEOS Grenadiers met ex-winnaar Richard Carapaz als Giro-kopman

De 28-jarige Carapaz won de roze trui al een keer, in 2019. Daarna haalde hij ook het podium in de Vuelta (tweede in 2020) en de Tour (derde in 2021) en werd hij olympisch kampioen in Tokio (voor Wout van Aert). Vorige maand bewees de Ecuadoraan met een tweede plaats in de Ronde van het Baskenland achter landgenoot Sergio Higuita (BORA) dat hij met ambitie mag starten in de Laars.

“Mijn zege had een grote impact en startte een nieuw tijdperk voor het wielrennen in Ecuador. Maar het had ook een grote impact om mijn moreel, want het bewees dat ik de mogelijkheden heb om een succesvolle renner in de grote rondes te zijn”, zegt Carapaz.

Carapaz krijgt in de Giro met Jhonatan Narvaez een landgenoot naast zich. Verder bestaat het Britse topteam uit de Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Australiër Richie Porte, de Italiaan Salvatore Puccio, de Fransman met Russische roots Pavel Sivakov en de Britten Ben Swift en Ben Tulett.