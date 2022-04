Familie Sanda Dia over stilleggen proces: “Hoe pijnlijk ook, we zijn het Sanda verschuldigd”

De burgerlijke partij laat het proces rond de dood van de Edegemse student Sanda Dia (20) voor onbepaalde duur stilleggen. De advocaten tekenen beroep aan tegen een beslissing van de rechter. “We zijn het hem verschuldigd. Zo zullen we nooit de volledige waarheid kennen.”

Opvallende zet van de burgerlijke partijen in het proces over de dood van Sanda Dia. Net zij hebben beslist het proces voorlopig voor onbepaalde duur te laten stilleggen. Eind vorige en begin deze week stonden achttien leden van studentenclub Reuzegom in de rechtbank van Hasselt terecht voor de dood van de Edegemse Student. Hij overleed eind 2018 na een uit de hand gelopen doopritueel van de club.

In een gezamenlijk mededeling leggen de vader, broer en moeder van Sanda Dia uit waarom ze de beslissing namen het proces te laten stilleggen.

LEES OOK. Advocaten van familie Sanda Dia laten proces stilleggen

Hieronder de verklaring integraal:

Wat is er met onze zoon, wat is er met mijn broer, gebeurd? Waarom heeft niemand hem geholpen? Hoe is dit kunnen gebeuren? Waarom?Waarom zwijgt iedereen? Dit zijn de vragen waarop wij een antwoord verwachten.

Op de zitting van de Correctionele Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van maandag 25 april 2022 werd ons duidelijk dat wij geen antwoorden op al onze vragen zouden krijgen.

De Rechtbank stelde slechts te kunnen beslissen over het doopgebeuren te Vorselaar. Door zo te oordelen wordt ons het recht ontnomen om antwoorden te krijgen. Indien de Rechtbank haar uitspraak beperkt tot de allerlaatste uren van onze zoon, mijn broer, zullen wij nooit de volledige waarheid kennen over de waanzin die hij gedurende drie dagen heeft moeten ondergaan.

Wij verschillen van mening met de reeds genomen beslissing van de rechtbank aangezien wij van oordeel zijn dat het ook mogelijk is te oordelen over de feiten die op 3 en 4 december 2018 plaatsvonden te Leuven.

Onze zoektocht naar de volledige waarheid en onze wens de Reuzegommers verantwoordelijkheid te zien nemen voor Sanda zijn dood, verplicht ons – hoe pijnlijk dit ook is – om beroep aan te tekenen tegen de beslissing die maandag werd genomen.

Wij zijn het aan onze zoon, mijn broer verschuldigd.

Wij hebben nog steeds alle vertrouwen in de rechtsgang.

Dank voor de niet aflatende steun.