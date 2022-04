Alles is quasi beslist. Schoonbeek-Beverst mag de wedstrijd tegen Bregel zelfs (met een normale score) verliezen om Torpedo (naar Herkol) achter zich te houden en de promotie definitief af te dwingen. De enige onbeantwoorde vraag is of Sch.-Beverst ook de titel binnenrijft. Dat kan enkel wanneer leider Achel puntenverlies lijdt in het streektreffen tegen Eksel. (jc)