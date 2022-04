GEMEENTERAAD. Voetgangersprobleem? Bocholt gaat doorgang op terrassen duidelijker aangeven

Bocholt

Terrassen: Sylvia Dries (NU) wijst op de noden van de horeca en kaartte het voetgangersprobleem aan in verband met de uitbreiding van de horecaterrassen. “Voetgangers passeren nu via deze terrassen wat soms leidt tot onduidelijkheid.” Schepen Lieve Theuwissen (Via): “De horeca voorziet vandaag al een veilige doorgang via haar terras of de stoep. De technische dienst en horeca onderzoeken hoe ze deze voetgangersroutes, bv. met pictogrammen of vloertegels, nog beter kunnen aangeven.”

Recyclagepark: De kogel is eindelijk door de kerk. Limburg.net bouwt één recyclagepark dat in de toekomst de gemeenten Bocholt en Bree zal bedienen. Het nieuwe recyclagepark wordt ingeplant langs de Mandenvlechtersstraat in de KMO-zone Kanaal. Bepaalde delen van de percelen hebben vandaag nog een agrarische bestemming. “De voorbereidende gesprekken verlopen positief, ook met de provincie. De agrarische bestemming van enkele percelen dient eerst omgezet te worden naar openbaar nut”, zegt schepen Bert Schelmans (N-VA). Vanuit de oppositie zijn er vragen omtrent de mobiliteit op de N 76 en de KMO-zone. “AWV zal indien nodig aanpassingen op de N 76 doorvoeren. Voorlopig voorzien we een verlenging van de aanrijroute op de kmo-zone”, geeft schepen Erik Vanmierlo aan (Samen). De grond, met een totale oppervlakte van 1ha 75a 46ca kost 120.000 euro en wordt aangekocht door Bocholt en Bree en wordt daarna ter beschikking gesteld van Limburg.net. De gemeenteraad van Bree zal de aankoop maandagavond 2 mei bekrachtigen.

Lening: Villa Replo vzw kan de afwerking van het nieuwe jeugdlokaal in Reppel, zoals aanvankelijk werd verwacht, niet volledig met eigen middelen realiseren. “Er zijn de verminderde inkomsten uit papierophalingen, Corona beperkte hun activiteiten en de sterk verhoogde bouwkosten liggen mee aan de basis van dit financieel probleem”, zegt schepen Jan Verjans (Via). De vzw mag rekenen op een renteloos krediet van 40.000 euro. De lening is terug betaalbaar over een periode van 20 jaar.

Camera: De gemeente gaat een mobiele camera inzetten om het sluikstorten, vandalisme en andere vormen van overlast preventief en curatief tegen te gaan. “We sluiten een beheersoverdracht af met Fluvius Limburg via de “Smart City” -dienstverlening - slim cameranetwerk. Of er meer camera ’s komen is vandaag nog niet duidelijk”, aldus burgemeester Stijn Van Baelen (Via).