Burgerlijke partijen zien “mijlpaal” voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag na veroordeling van Jan Fabre

Hoewel Jan Fabre niet effectief de cel in moet, zijn de burgerlijke partijen in zijn proces tevreden met de veroordeling van de kunstenaar en theaterleider. Advocate An-Sofie Raes, die de burgerlijke partijen vertegenwoordigt, heeft het over een “mijlpaal” voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. “Dit is een belangrijke erkenning” vindt ze.

Raes ziet in het vonnis een precedent. “Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag weten nu dat dergelijk gedrag ook echt strafbaar is”, meent de advocate. Raes wijst er verder op dat er slechts voor één van de twaalf aanklachten een vrijspraak is. “De rechtbank vond dat er daar onvoldoende bewijs en dus twijfel was”, zegt ze. “Dat heeft dan als gevolg dat vijf andere feiten verjaard zijn. Maar dat betekent voor alle duidelijkheid niet dat die niet gebeurd zijn. Zeker aangezien de recentere feiten wel bewezen worden geacht en er dus volgens de rechtbank sprake is van een patroon.”

Raes stelt nog dat de rechtbank heeft geoordeeld dat er sprake was van een “toxische werkomgeving” en dat Fabre machtsmisbruik pleegde ten aanzien van zijn danseressen. “Het is net de ongelijke machtsverhouding die ervoor gezorgd heeft dat ze zijn gedrag niet konden afwijzen”, zegt ze. Het enige doel van de burgerlijke partijen was volgens Raes om ervoor te zorgen dat het gedrag van Fabre niet meer zou worden herhaald. Dat hij geen effectieve celstraf krijgt, zorgt daarom volgens de advocate niet voor ontgoocheling.