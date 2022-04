Louwel heeft aan een punt bij Elen voldoende om Hoepertingen, Hoeselt en Gruitrode te vergezellen in de eindronde. Bij een nederlaag van Louwel is Kolmont nog aan zet mits winst tegen Boorsem. Voor twee ploegen van het trio Vlijtingen, Gravelo en Henis is het liedje in tweede zondagavond uitgezongen. (matr)