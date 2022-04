Controles in Lanaken en Maasmechelen: twee jongeren krijgen bekeuring

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft donderdag tussen 14 en 22 uur controles gehouden op de Maastrichterweg, Industrieweg en Rijksweg. Er werden twee jongeren-pv’s opgesteld voor minderjarigen die de wegcode niet respecteerden. Een voertuig was niet gekeurd. Een bestuurder met gsm in de hand kreeg een boete. Een auto zonder verzekering werd getakeld en een persoon met cannabis is geverbaliseerd. Voor de controles werkte de politie samen met de federale politie. maw