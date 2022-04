België is een van de vier gastlanden voor EK vrouwenvolleybal in 2023

Vier groepen van zes teams worden in elk van de vier gastlanden ondergebracht. De achtste en kwartfinales vinden in België en Italië plaats. De halve finales en de wedstrijden om de medailles zijn voorzien in België. Er is nog niet beslist waar in ons land de EK-wedstrijden gehouden worden. Als gastland is België rechtstreeks geplaatst voor het EK.

Voor de derde keer vindt het EK vrouwenvolley in vier landen plaats. België organiseerde het EK in 1987 alleen en in 2007 samen met Groothertogdom Luxemburg. In 2015 stond België samen met Nederland in voor de organisatie van het evenement. Het EK mannenvolley vond drie jaar geleden plaats in België, Frankrijk, Slovenië en Nederland.

24 teams nemen deel aan het EK. De vier organisatoren en de top acht van het EK 2021 zijn al zeker van hun stek op het EK. In de kwalificaties wordt gestreden voor de overige twaalf tickets.