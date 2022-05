Gluren bij BV’s: lentekriebels bij Goedele, een vleugje Ibiza en Fabrizio blikt terug op opnames

De lente is in het land en dat hebben ook de bekende Vlamingen gevoeld. Niet alleen genoten ze van de zon, ze zetten ook hun favoriete viervoeters in de kijker. Of zijn het soms tweevoeters? Er werd ook gevierd en geklonken. Een bundeling:

Fabrizio Tzinardis, bij tv-kijkend Vlaanderen bekend als de begeerde vrijgezel in De bachelor, blikt terug op zijn zoektocht naar de liefde. Hij bedankt daarbij ook twee bijzondere mensen in zijn leven: zijn ouders. “Papa die meer dan ooit zijn charmante, trotse zelf bleef, doet me op zoveel vlakken denken aan mezelf”, schrijft hij op Instagram. “Mama, die cameraschuw is, verraste me nog het meest. Nooit verwacht dat m’n moeder het zo goed zou doen met al die drukte in huis. Zo ver buiten haar comfortzone. Maar om mij gelukkig te zien zouden ze beiden door hetere vuren gaan.”

Matthias Schoenaerts deelt dan weer zijn liefde voor een ander wezen: een hondje. De acteur wijdt zelfs een heel gedicht aan zijn ‘Noya’. Zijn fans zijn alvast blij met de nieuwe liefde in z’n leven.

Saartje Vandendriessche deelt kennelijk dezelfde liefde. De actrice zegt dol te zijn op honden. “Of had ik dat al gezegd”, schrijft ze bij een foto van zichzelf op de Kalmthoutse Heide, omringd door maar liefst drie Zwitserse herdershonden.

Ook bij tv-presentator Steven Van Herreweghe zijn er beestjes te spotten. “Bezoekers”, schrijft hij bij een filmpje van een familie eenden. Vooral de kleintjes lijken te genieten van een zonnige lentedag en het zwembad in de tuin.

Goedele Liekens ziet dan weer een eekhoorn door de tuin hollen. “Mariatje is terug uit haar winterslaap”, schrijft de seksuologe, politica én tv-presentatrice. “Ik voel de lentekriebels!” Je bent niet alleen, Goedele.

Actrice Kim Van Oncen genoot ook van de zon, al was dat niet in eigen land. Zij trok er even tussenuit richting Ibiza. Op het eiland haalt ze haar innerlijke Mowgli boven.

Radiopresentatrice Siska Schoeters is 40 geworden, en dat heeft ze ondanks een moeilijke periode in haar leven goed kunnen vieren. “Als je 40 wordt en je kan zelfs op de donkerste momenten in je leven lachen, dan ben je goed omringd. Een rondje merci”, schrijft ze. “Namasté.”

Ozark Henry is nog net een tikkeltje ouder geworden. De muzikant vierde vrijdag zijn 52ste verjaardag en gaf nog een leuk weetje mee: “Ik ben vandaag dubbel zo oud als toen mijn eerste album uitkwam, en dat voelt niet eens zo lang geleden. Santé!”