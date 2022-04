Mondiale dag op campus van Middenschool Beringen

Hallo! Ciao! Bonjour! Hola! Merhaba! Op vrijdag 29 april organiseerde campus Beringen middenschool van het Spectrumcollege een mondiale dag. Deze dag stond in het teken van cultuur en diversiteit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, verbinding, respect en liefde voor elkaar. Hiermee wilden ze aantonen dat het belangrijk is om een hart te hebben voor iedereen.

Er stonden heel wat workshops op de planning vol muziek, dans en cultuur. Er ging een ‘wandeling voor de vrede’ door en ook tijdens de vrije momenten was er een kleurrijke invulling waar zowel leerlingen als leerkrachten zichzelf konden tonen. Wie graag eens kennismaakte met de wereldkeuken kon ’s middags lekkere gerechtjes proeven. Ook de wereldwinkel, die zich dagelijks inzet voor eerlijke, milieuvriendelijke en duurzame handel, was van de partij. "Het was een geweldige dag met heel veel afwisseling. Veel dans en lekker eten", klonk het bij de leerlingen.