Brian Priske komt met goed nieuws in aanloop naar match tegen Union: “Björn Engels heeft de hele week kunnen trainen”

Over de hoopgevende prestatie tegen Club Brugge:

“Na onze prestatie en de mentaliteit die we hebben getoond, was de sfeer deze week op training uiteraard goed. Je krijgt meer vertrouwen in jezelf als je op een moeilijke verplaatsing zo’n goeie prestatie levert.”

Over het aangepaste systeem waarin Antwerp tegen Club Brugge speelde:

“Of we tegen Union opnieuw met drie achterin zullen spelen? Da’s een mogelijkheid. We wilden ons een beetje aanpassen aan Brugge en hun sterke aanvallers en flankspelers uit de match houden. Maar ik speel nog altijd liever met vier vanachter, omdat ik dan een offensieve speler meer op het veld kan zetten.”

Over Abdoulaye Seck, die geschorst is na zijn rode kaart tegen Club Brugge:

“Hij heeft zich verontschuldigd na de match. Hij weet dat het dom was en dat zoiets niet hoeft.”

Over de keuze tussen Faris Haroun en Birger Verstraete:

“Of dat een moeilijke keuze wordt? Dat weet ik niet. Ik moet altijd keuzes maken. Ook tussen Benson en Balikwisha heb ik al moeten kiezen. Faris was goed tegen Brugge, en Yusuf is al een tijd sterk bezig. Maar Birger heeft ook al vaak laten zien dat hij belangrijk was. Keuzes maken hoort nu eenmaal bij mijn job.”

Over de geblesseerden:

“Buta is (net als Viktor Fischer, red.) nog out. Over zijn blessure kunnen we nog niet veel zeggen. Björn (Engels, red.) heeft wel de hele week meegetraind. Zondag in de selectie zitten, zal misschien nog wat vroeg zijn, maar het gaat steeds beter hem. Ik hoop hem nog te kunnen gebruiken.”