Vincent Kompany over belangstelling van Burnley: “Er is altijd interesse links en rechts, maar ik ben daar niet mee bezig”

The Britse krant The Telegraph maakte vrijdagochtend gewag van belangstelling van Burnley in Vincent Kompany. De Anderlecht-coach reageerde er ondertussen ook zelf op. “Er zijn altijd mensen die bellen, maar als ik mijn contract kan uitdoen bij Anderlecht: graag.”

De eerste reactie van Kompany op de geruchten uit Engeland was laconiek. “Eindelijk eens geruchten”, grapte hij. “Ik had zulke geruchten eigenlijk al eerder verwacht, al was het maar als aprilgrap. In dat wereldje moet je af en toe wat namen droppen om de boel draaiende te houden.”

Het liefst van al wilde de RSCA-trainer helemaal niet op de geruchten ingaan. “Eigenlijk reageer ik daar niet op, omdat ik zodanig gefocust ben op Club Brugge zondag”, klinkt het. “Na de nederlaag op Union wil ik ook niet de pretentie hebben om de coach uit te hangen die volop in de belangstelling staat. Wat ik wel kan zeggen: ik ben nu twee jaar coach, en er zijn altijd wel mensen die informeren, maar ik ben daar niet mee bezig. Ik ben iemand die alles privé houdt en meestal ontstaan er bij mij nooit geruchten, maar als dat toch eens gebeurt, dan is het ook zo. Er zijn altijd mensen die bellen, maar als ik mijn contract bij Anderlecht kan uitdoen, zeker als we volgend jaar nog een betere ploeg hebben: graag.” Dat contract loopt tot 2024.

Krijgt Kompany het eigenlijk wel over zijn hart om bij Anderlecht te vertrekken zonder titel? “We spelen zondag tegen Brugge”, luidde het ontwijkende antwoord. “De coach van Anderlecht mag nu nergens anders mee bezig zijn.”

Reactie

De nederlaag vorige zondag op Union heeft overigens nog een hele tijd nagezinderd op Anderlecht. “Iedereen is er een tijdje mottig van geweest”, aldus Kompany. “Dat moet ook, want we waren gewoon niet op Play-off 1-niveau. Ook ikzelf was nog heel lang kwaad. Ook thuis ben ik dan niet veel van zeg en loop ik zeker niet met een glimlach rond, maar op een bepaald moment moet je daar een streep onder trekken. Ik verwacht zondag een reactie. Op training was die er al. Geloof mij: de spelers hadden geen andere keuze. Soms breng ik de dingen brullend over en soms zalvend, en deze keer was het niet dat laatste.”

Instagram Coucke

Marc Coucke postte vorige week gefrustreerd op Instagram “hoe op één week een gans seizoen om zeep helpen”. Kompany probeert het iets positiever te bekijken. “Dat is zijn mening, en iedereen kan een emotionele mening hebben, maar we hebben hier ook altijd gezegd dat resultaten in grote mate gelijk lopen met middelen”, klinkt het. “De mensen vragen waarom Anderlecht niet kan wat Union kan, maar ik blijf rustig en stel vast dat de progressie er is. We zijn derde geëindigd en de jongens hebben fantastisch gepresteerd.”

Om af te ronden gaf Kompany een update over zijn geblesseerde spelers. “Met Verschaeren en Gomez is het een race tegen de klok. En bovendien tellen in de play-offs alle details, dus zelfs als ik nieuws had, zou ik het niet vertellen”, zei de Anderlecht-coach. “Met Ashimeru gaan we volgende week kijken of hij dit seizoen nog in actie komt. Delcroix traint weer mee, dus we zullen zien bij hem. Debast zal volgens mij niet meer spelen.”