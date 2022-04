Partner van actrice Ruth Beeckmans plots overleden

Dat vernam onze redactie en is bevestigd door tv-zender VTM. “VTM kreeg vandaag het trieste bericht dat Gary, de partner van Ruth Beeckmans, overleden is. De hele VTM-familie betuigt haar diepe en oprechte medeleven. Onze gedachten gaan uit naar Ruth en naar de vrienden en familie van Ruth en Gary. We wensen hen alle steun en sterkte bij het verwerken van dit grote verlies”, klinkt het in een communicatie.

Beeckmans leerde Gary kennen op een feestje van haar zus. “Ik was toen 25”, zei ze twee jaar geleden in het weekblad Story. “We zijn aan de praat geraakt, van het een kwam het ander en nu zijn we al dertien jaar later (intussen 15 jaar, red.). Voor Gary had ik wel een paar lieven, maar ik heb er nooit de kantjes van afgelopen.”

Aanvankelijk waren ze elkaars type niet. “Gary is een stoere brandweerman, terwijl ik uit een eerder alternatieve kunstscene kom”, zei ze in 2018 in een interview met Flair. “Ik kreeg bijna een toeval toen hij me de eerste keer kwam ophalen in zijn knalgroene cabrio. Ik was beschaamd om zo gezien te worden en was bang voor wat mijn vrienden zouden denken van zo’n johnny.” (lacht)

Dan toch kinderen

Aanvankelijk wou het koppel geen kinderen, mede omdat Gary wat ouder is dan zij. “Hij zag zich niet per se als vader, in het begin van onze relatie”, zei Beeckmans in Nina in 2017. “Voor mij was dat geen dealbreaker: ik zag het niet als een reden om uit elkaar te gaan. Ik was zo verliefd op hem dat het voor mij oké was om dan samen voor een leven zonder kinderen te kiezen.”

Maar intussen kregen ze samen toch twee kinderen. Charlie-Sue (9) en Coby-Mae (2). Zij worden tweetalig opgevoed. “Gary is een Zuid-Afrikaan en is ook opgegroeid in Zuid-Afrika, waar hij Engels sprak”, zei ze vorig jaar nog in Story. “Vandaar dat we onze kinderen in het Nederlands en het Engels opvoeden. Met Gary’s ouders praat Charlie-Sue ook Engels. Meestal spreek ik Nederlands tegen haar, maar ik merk vaak dat bij ons thuis Engels de voertaal is.

Over Gary had ze in het verleden niets dan lof in interviews. “We zijn heel verschillend van karakter en interesses”, zei ze eerder al aan Story, “maar toch vullen we elkaar goed aan, en we kunnen goed met elkaar praten. We hebben al moeilijke momenten gekend in onze relatie, en toch vinden we elkaar steeds terug.”

“Wij kunnen goed ruziemaken, ja”, zei ze vorig jaar nog in Dag Allemaal. “Maar ik ben niet koppig. Als ik ergens mee zit, kan het er hevig aan toegaan, maar daarna is het uit mijn systeem. Ik laat de spanning niet de hele dag aanslepen.” (cds, bpr, adm)