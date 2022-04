Patro heeft haar lot dankzij de zege vorige week tegen leider Luik in eigen handen. Bij winst bij Tienen zijn de Maasmechelaars zeker van de nacompetitie. — © Dick Demey

Patro speelt zaterdagavond in Tienen één van zijn belangrijkste wedstrijden van de voorbije decennia. Mits winst zitten de Maaslanders al zeker in de ‘Champions Play-offs’ en wie weet hangt er meteen ook een 1B-ticket aan vast? “Die promotiekans bestaat, maar we kunnen ook nog met lege handen achterblijven”, houdt coach Stijn Stijnen rekening met alle scenario’s.