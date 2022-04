ROYALS. Prinses Elisabeth opnieuw in legeruniform, een jarig Brits prinsje, en een koninklijke podcast

De oorlog in Oekraïne raakt ook prins Charles en Camilla. Ze hadden het er uitgebreid over op het hoofdkantoor van BBC Londen. Intussen trok prinses Elisabeth haar eigen legeruniform aan.

Prins Charles en Camilla, de hertog en hertogin van Cornwall, brachten afgelopen week een bezoek aan het hoofdkantoor van de BBC in Londen. Het koppel ging er op bezoek naar aanleiding van het 90-jarige bestaan van de nieuwszender. Charles en Camilla waren vol lof over het werk van BBC-reporters in het door oorlog getroffen Oekraïne. “Jullie zijn geweldig”, klonk het.

Prins Louis, het zoontje van prins William en Kate, heeft zijn vierde verjaardag gevierd. Op het Instagram-account van de hertog en hertogin van Cambridge is de vrolijke jongen te zien op het strand van Norfolk, in het oosten van het land. “Hij is echt een combinatie van Charlotte en George”, reageert een van de fans. Anderen zien er dan weer ‘opa Middleton’ in.

Onze eigenste prinses Elisabeth gaat deze zomer op kamp. Al moet gezegd: dat ziet er net iets anders uit dan het gemiddelde zomerkamp. De intussen 20-jarige prinses neemt namelijk deel aan het jaarlijkse kamp van de Koninklijke Militaire School in het kader van haar militaire opleiding.

Om zich voor te bereiden op de loodzware tochten heeft de prinses dit weekend al enkele lessen gevolgd in het kamp van Leopoldsburg.

De Britse prinses Eugenie (32) heeft een podcast gelanceerd: Floodlight. Het thema van de podcast is niet evident, want het gaat over moderne slavernij. De jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson wil dieper ingaan op het thema. Samen met vriendin Julia de Boinville gaat ze in gesprek met beroemde activisten, slachtoffers van moderne slavernij en journalisten. “We kunnen er allemaal iets aan veranderen”, klinkt het.