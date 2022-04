Wie grijpt derde en vierde stek op laatste speeldag van BNXT League?

Vanavond wordt in de Betfirst BNXT League en in de Elite Gold en Silver de laatste speeldag van de cross-border fase afgewerkt. Spanning is er nog in Elite Gold waar de plaatsen drie tot vijf nog niet vastliggen. Belangrijk met het oog op het thuisvoordeel in de kwartfinales van de Belgische play-offs. Leuven Bears, Bergen en Antwerp Giants kampen voor een goede uitgangspositie.

De eerste (Oostende) en tweede (Kangoeroes Mechelen) stek liggen al vast en beide ploegen zitten dan ook rechtstreeks in de halve finale van de play-offs. De kustploeg is vanavond in Donar Groningen en de Maneblussers in ZZ Leiden aan de slag. Het derde gerangschikte Leuven Bears moet naar Landstede Hammers. De ploeg uit Zwolle won nog niet in Elite Gold en mits een logische zege is Leuven Bears altijd derde. Bij een uitschuiver kan Bergen profiteren. De Henegouwers staan vanavond in Heroes Den Bosch wel voor een zware opgave. De Nederlanders kunnen immers mits winst nog tweede eindigen en zouden dan rechtstreeks gekwalificeerd zijn voor de halve finales van de Nederlandse play-offs.

Antwerp Giants kan enkel nog derde worden als het wint bij Feyenoord Rotterdam (dat ook 0 op 9 telt, red.) en als Leuven Bears en Bergen onderuit gaan. Om vierde te worden moeten de Sinjoren op een uitschuiver van de één van de twee concurrenten rekenen. In Elite Silver is Charleroi na negen zeges op een rij, vanavond in Aris Leeuwarden, al zeker van de zesde plek en de laatste Belgische plaats in de play-offs. Volgende week dinsdag gaan de kwartfinales (3-6, 4-5) van de Belgische play-offs van start.