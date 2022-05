Ja, de Hazard-broers zijn hier geboren maar deze kunstenaar uit La Louvière werd wereldwijd geprezen: ode aan Pol Bury - 100 jaar beweging in beeld

De buizenfontein van Bury in het park van het Provinciehuis in Antwerpen. — © Victoriano Moreno

Je het websites waar telgen van bepaalde steden worden opgesomd. Steevast vermelden ze dat de voetballers Eden en Thorgan Hazard in La Louvière het levenslicht zagen, maar zelden of nooit lezen we dat Pol Bury hier ook ter wereld kwam. Dat is nochtans een wereldwijd geprezen kunstenaar, vooral bekend van zijn monumentale fonteinsculpturen. En honderd jaar na zijn geboorte krijgt hij tot het einde van het jaar lang een hommage in zijn streek.