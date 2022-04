Lanaken wil fietsgemeente zijn: nieuwe fietsvlonders en fietsherstelpunten

Een fietsvlonder is een platform waar fietsbeugels in verwerkt zijn, waaraan je je fiets kan stallen. Een fietsherstelpunt is een plek waar je je fiets zelf kan repareren, een lekke band kan oppompen of een fietssleutel kan gebruiken. ”De fietsvlonders zijn geplaatst op het Kerkplein in Gellik en op het Schumanplein in het centrum van Lanaken”, verduidelijkt schepen van Toerisme Jolein Martens (Open VLD). “De fietsherstelpunten zijn te vinden op het Kerkplein in Gellik, in het centrum van Lanaken aan het gemeentehuis en in Oud-Rekem naast de bestaande fietsenstalling in het centrum.”

De fietsherstelpunten en vlonders zullen ook tijdens de komende Fiets4daagse - van 8 tot en met 11 september - hun dienst bewijzen. Vier dagen lang fietsen dan wielrenners, jonge amateurfietsers, mountainbikers en gezinnen door fietsparadijs Belgisch Limburg, met Lanaken als uitvalsbasis.

Jolein Martens: “Lanaken is een fietsgemeente. We praten er niet alleen over, maar uiten het ook in fietsvriendelijke acties.” De twee fietsvlonders zijn aangekocht voor een bedrag van 9 bijna 9.500 euro terwijl de drie fietsherstelpunten samen goed zijn voor een som van 3.600 euro.

